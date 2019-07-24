法在台協會主任紀博偉 獲頒桃園榮譽市民

2019-07-24 22:39

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行市政會議，市長鄭文燦於會前頒贈榮譽市民證給即將卸任的法國在台協會主任紀博偉，感謝紀博偉來台4年多，除極推動台法文化、科技、創新等雙邊交流，也與桃園互動密切，鄭文燦說，4年多來兩人在公私場合見面至少超過50次，桃園重大活動，包含台灣燈會、捷運通車等紀博偉都有出席。

紀博偉說，桃園就像是台灣的縮影，有客家村庄、原住民部落、還有東南亞新住民，在桃園可以感受到台灣人的熱情與善良，另外，桃園對台法關係扮演重要角色，2016年鄭文燦到法國訪問，這是第一次台灣市長參加法國企業行動聯盟（MEDEF）招商餐會，近來法國企業包括家樂福、空中巴士等也積極投資桃園，也希望未來能夠有越來越多法國朋友能到桃園走訪。

鄭文燦表示，紀博偉在外交領域經驗豐富，在台任職期間促進雙方科技、創新、文化等交流，使台法關係到達新的里程碑，是台灣的好朋友，也是桃園的好朋友，今日授與紀博偉主任桃園榮譽市民證，除了對台法交流的付出表示感謝，也祝福紀主任的外交生涯一路順利，將台法的美好情誼延續下去。

鄭文燦說，紀博偉為桃園搭建許多友誼橋梁，例如去年3月安排桃園與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區建立姐妹市，今年6月份國際足聯女子足球世界盃在格勒諾布爾舉辦，桃園龍興國中足球隊也前往參加，另外，市府也參考法國的社會住宅、捷運系統，以及城市治理經驗，例如參與式民主、都市計畫等。

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