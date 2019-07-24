低能量震波治療 退休男師重拾性福

2019-07-24 21:41

〔記者王俊忠／台南報導〕75歲陳姓男退休教師，10年前開始排尿不順，半夜常醒來尿3、4次，睡眠品質差、白天沒精神沒勁，就醫檢查是攝護腺肥大，手術後排尿順暢；多年不舉問題得到緩解，但有時仍力不從心，醫師給予犀利士藥及做3次低能量震波治療，患者不必靠藥物、重拾性福！

罹患高血壓20年、但有穩定控制的陳老師，約10年前排尿開始不順，夜裡常起來尿3、4次，影響白天作息，到郭綜合醫院泌尿科就醫，主治醫師梁景堯說，患者做直腸超音波與尿動力檢查，診斷是攝護腺肥大，藥物治療半年效果不理想，於是安排多波光雷射汽化剜除術，除去攝護腺肥大處，術後兩天出院，排尿順暢、快多了，患者如釋重負。

解決排尿問題後，陳老師重拾放棄多年的魚水之歡，梁景堯表示，患者有時會力不從心，服用低劑量犀利士藥物2個月，患者覺得有進步、但還不理想，即安排患者自費做低能量震波治療，每週1次對著小弟弟治療，治療3次後效果顯著，如今不需藥物就能勃起。

梁醫師說，骨盆位於下半身，守護泌尿與生殖系統器官群，無論坐、立、走、蹲各種姿勢，都扮演重要樞紐，承載整個上半身。俗話說「樹頭若顧乎穩，嘸驚樹尾做風颱。」，骨盆內器官如果出狀況，生活品質會大打折扣，但下半身症狀卻容易被忽視、羞於啟齒，其實不管是泌尿科或婦產科，都可初步檢查骨盆症狀原因，再安排適當檢查與治療。

梁景堯指出，骨盆問題常相互牽連，可分排尿問題、性功能問題、疼痛問題等3大面向，郭綜合醫院骨盆健康中心提供新穎、但民眾可能較陌生的治療方法，像1、低能量震波適用在血管性勃起障礙、慢性骨盆疼痛、慢性無菌性攝護腺炎等；2、婦科海福刀（HIFU）無痛、無傷口微創治療，可治療子宮肌瘤與子宮腺肌瘤；3、攝護腺海福刀（HIFU），用於攝護腺癌與良性攝護腺肥大的治療，無痛、無傷口，且經歐盟與美國FDA認證，治療攝護腺癌的效果與達文西機械手臂手術相當，且保留性功能效果更佳，有問題找郭醫幸福門診、（骨盆健康中心）就對了！

梁景堯指出，骨盆問題常相互牽連，可分排尿問題、性功能問題、疼痛問題等3大面向，郭綜合醫院骨盆健康中心提供新穎、但民眾可能較陌生的治療方法，像1、低能量震波適用在血管性勃起障礙、慢性骨盆疼痛、慢性無菌性攝護腺炎等；2、婦科海福刀（HIFU）無痛、無傷口微創治療，可治療子宮肌瘤與子宮腺肌瘤；3、攝護腺海福刀（HIFU），用於攝護腺癌與良性攝護腺肥大的治療，無痛、無傷口，且經歐盟與美國FDA認證，治療攝護腺癌的效果與達文西機械手臂手術相當，且保留性功能效果更佳，有問題找郭醫幸福門診、（骨盆健康中心）就對了！

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