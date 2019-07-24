見棺發財？「小棺材」引發猜謎接龍 結果竟是…

2019-07-24 21:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕見棺發財嗎？台中市北屯北京里長蘇乙青近日在個人臉書PO一張照片像是小棺材的照片，要大家「猜猜看」猜中就送紀念品，短短1天就超過300多則留言猜謎，宛如接龍，有人猜筷盒、壽司盒、印章盒不夠看，還猜「抓小強」、「裝肚臍（帶）」、「壓肉泥」、「做龜苓糕」、「磨刀器」還有人猜是「反送中的棺材」，塞子打開是要裝（親中媚共）的背骨台灣人！

小小狀似棺材盒的猜謎，答案五花八門，讓人開眼界，還有網友半夜私LINE里長，跪求公布答案，因為「晚上睡不著一直在猜」。

網友在照片回應就像猜謎接龍，有人猜是筷盒、壽司盒、印章盒、牙籤盒，最後連日式棺材板、竹筒飯、線香盒、抓小強、裝臍帶、壓肉泥、裝油、裝芝麻、裝麵條、刮魚鱗、溫酒器、量米器、開瓶器、刨柴魚片，也有說是「裝保鮮膜，上面的小圓柱壓下去，可以滾動拉出保鮮膜！」只能說很會聯想。

最後有人說是「反送中的棺材，塞子打開是要裝（親中媚共）的背骨台灣人！」答案五花八門，讓人開眼界，還有網友私LINE里長說，晚上睡著一直在猜，跪求公布答案、「頭想破了！」

蘇乙青最後提示，容器有一小紅點辣椒粉，要大家仔看，終於有人猜出是辣椒粉罐，原來是他到日本嵐山旅遊，在當地吃拉麵看到，覺得創意十足，最後也放上里長太太使用影片，容器前端的凸起圓柱是辣椒粉撒口塞子，打開塞子，吃拉麵時撒上辣椒粉，容尾端則有方形塞子為裝填口，他說，嵐山景點竹林小徑，可能盛產竹子，利用製成調味料罐。

蘇乙青公布答案後，網友終於恍然大悟，蘇乙青也送出第一名猜中者好吃的日本零食，不過有網友失望地說，還以為是去日本玩。

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