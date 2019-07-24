13縣市發大雨特報 高雄升級豪雨特報

2019-07-24 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午18時15分發布大雨特報，針對新北市、宜蘭縣、新竹縣、桃園市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、屏東縣等縣市發布大雨特報，其中高雄市更是達到「橘色警示」的豪雨特報。

氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（24）日高雄市山區有局部大雨或豪雨，南投、雲林、嘉義、台南地區及新北至台中、屏東、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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