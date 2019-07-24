健身受傷 肩、膝關節、下背最常見

2019-07-24 21:37

〔記者蔡思培／台北報導〕近年來台灣吹起全民健身瘋，不過因運動導致受傷的狀況也頻傳。萬芳醫院復健科主治醫師鄭宇軒發現，這一兩年因健身受傷求診的病人成長1至2成，很多剛開始健身的年輕人因為姿勢不正確、負重過量受傷，多為肩部、膝關節及下背等部位受傷。

鄭宇軒說，運動傷害可分為急性與慢性傷害，急性運動傷害包括脫臼、骨折、扭傷、出血等，由於疼痛狀況明顯，通常立即治療後經過適當休息就可緩解。不過慢性運動傷害往往只覺得有些不舒服，患者不清楚何時受傷、傷在何處，有時休息後好像又無礙，患者直到疼痛加劇後才想要就醫，因此需要更精細的檢查及觀察，加上長時間復健。

治療方面，急性運動傷害通常是給予傷口處理，包括手術、消炎止痛等，待疼痛緩解後，若要恢復健身需採漸進式進行，不要立刻回到原本的運動強度。慢性運動傷害的處理方式則須由醫師評估症狀、再選擇合適的治療方案，例如適當的運動處方、復健儀器治療或使用增生療法（利用藥物注射，刺激慢性受損的組織重新生長，以達增加組織強度、減緩疼痛）。

鄭醫師提醒民眾，運動前要以「動態伸展」熱、而非單純靜態拉筋身，這樣可以活化身體肌肉、增加核心溫度肌肉伸展效果、並減低運動傷害的產生。民眾若發現身體有任何不適，建議還多留意並及早就醫。

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