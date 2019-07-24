82歲吳運東 獲頒一等衛褔專業獎章

2019-07-24 20:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區在地50年老字號新國民醫院院長吳運東，同時擔任多個國內外醫療相關要職，2018年1月再度被蔡英文總統聘請為「無任所大使」，為台灣醫療外交的推展不遺餘力；23日北上獲衛生福利部頒發一等衛生褔利專業獎章，由副總統陳建仁頒獎，以表彰他多年來竭力推展醫療外交與推動台灣加入世界衛生組織卓越貢獻，包括宏其婦幼醫院副院長劉興寬等人今日得知喜訊，都讚揚他為推動台灣參與WHO先驅，從年輕時期一路為台灣的醫療外交奮鬥迄今，如今獲獎，實至名歸。

82歲的吳運東是桃園望族出身，爺爺吳榮棣是前清秀才，堂兄是國民黨大老吳伯雄，吳運東於高雄醫學大學醫科畢業後，歷經台大內科的洗禮，再前往日本攻讀醫學博士，並繼續至美國深造、執業，返台後隨即當選醫師公會全國聯合會理事長，並展開《醫療法》、《醫師法》修法，更積極推動台灣加入世界衛生組織（WHO），是台灣醫療外交上的重要推手。

副總統陳建仁頒獎時，肯定吳運東長期深耕衛生褔利領域的貢獻，希望透過公開表揚，鼓勵社會各界運用專業持續為國家的衞生褔利政策奉獻心力，共同開創台灣人民的健康與福祉。

在為台灣醫療與外交打拚多年後，吳運東感謝政府的肯定和頒獎，更高興能為桃園及台灣的醫界爭光，他強調獲頒的是衛生福利部很少頒發的最高獎章，以後會繼續善用多年來累積的國際醫界人脈和資源，持續努力推動國際醫療外交及台灣加入世界衛生組織。

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