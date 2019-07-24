國人搭丹麥捷運慘遭罰款 駐丹麥代表處曝真相

丹麥捷運日前爆發「國人陳姓夫婦前往丹麥旅遊，搭乘捷運慘遭罰款」事件。（翻攝自台北捷運 Metro Taipei）

2019-07-24 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥擁有與台灣相同的「方便完善捷運服務」，不過丹麥捷運日前卻爆發「國人陳姓夫婦前往丹麥旅遊，搭乘捷運慘遭罰款」事件，對此，駐丹麥台北代表處（Taiwan in Denmark）今（24）日回應，經協處後，於22日收到丹麥國家鐵路（DSB）回覆，已取消罰款。

捷運服務櫃台人員打錯票卡時間

駐丹麥台北代表處澄清，陳姓夫婦遭罰事件，是因捷運服務櫃台人員打錯票卡時間，經本處親洽捷運局旅客服務中心，並確認原委始末及出示完整購票資料佐證後，丹麥捷運局已主動註銷罰單。

駐丹麥台北代表處指出，許多國外遊客疑惑，在丹麥火車、捷運入口處未見驗票人員，也沒有柵欄管制出入，也就是說，乘客可以直接進入車站、月台，搭車有無購票（儲值卡有無刷卡），就成了「自由心證」。

駐丹麥台北代表處強調，車上偶有稽查人員查票，倘被查到搭車未購車票（或儲值卡未刷卡、未能出示網路購票證明），捷運最高可罰750克朗（約3750台幣），丹麥國家鐵路則另有罰鍰規定。

駐丹麥台北代表處提醒，國人出外旅遊，搭車務須購票，以免遭到處罰，「各項申購票卡手續務必完整」。若不幸被開罰單，但有充分正當理由，建議備妥資訊: 1、罰單號碼、被開罰單地點。2、被罰者姓名、電話號碼、電子郵件信箱。3、為何不應被開罰單理由，逕向捷運或丹麥國家鐵路申覆，准駁時間約3至4週。

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