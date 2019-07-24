生醫發展躍進 生技園區與英日製藥合作

2019-07-24 21:32

〔記者林惠琴／台北報導〕我國生醫發展再推一把！國家生技研究園區成立即將滿一週年，今日再與日本湘南健康創新園區及國際藥廠阿斯特捷利康公司分別簽署合作備忘錄，攜手打造亞太創新生醫研究生態圈，並啟動我國生醫產業加速器。

其中，湘南健康創新園區為日本第一個以製藥領域開放式創新生態圈為主軸的園區。中研院副院長劉扶東表示，與湘南健康創新園區成為合作夥伴，將結合精準醫學研究、人體生物資料庫等，以及小分子藥物開發經驗及先進的技術與設備，進一步提升彼此新創團隊及進駐廠商的研發動能、商品化時程及企業投資的回報率。

來自英國的阿斯特捷利康公司，則是致力處方藥科學研發和商業化的全球製藥公司，專注於腫瘤、心血管腎臟代謝、呼吸道等治療領域研發新藥，市場遍及全球，此次扮演生醫加速器角色。

國家生技研究園區創服育成中心代執行長吳漢忠指出，透過加速器的建置，未來獲選加入的團隊可享商業策略營運、關鍵資源介接、業師一對一諮詢服務、創業社群交流、新創展演等5大面向的輔導，強化學術研究與產業發展的結合，進一步「化研為用」。

國家生技研究園區於2018年10月開幕，是國內首例由政府出資、具備研究、開發、臨床前試驗、公司育成等完整鏈帶的生醫產業園區。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法