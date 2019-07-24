日月潭夜航升級！月月有主題 「跨年」玩到明年元宵節

2019-07-24 17:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭今年度的夜航活動即將開航，繼前年時隔27年重新開航，這次夜航已邁入第3年，日月潭國家風景區管理處吸收前2年的夜航經驗，今年首度將夜航時間拉長，更跨到明年元宵節，讓遊客有更多機會參加夜航活動，負責夜航的潭區船家也提供各式餐飲包船，以及對開班船的服務，提供遊客多元選擇。

日管處說，這兩年夜航復航，活動時間都集中在10、11月的花火嘉年華期間，透過煙火秀讓夜航遊客可近距離欣賞，為了讓夜航旅遊更具多元性，今年也與船家配合舉辦多樣主題活動，例如8月海盜市集、9月邵族豐年祭、12月耶誕活動，再加上10、11月既有的花火活動，讓遊客從8月到明年元宵，都能體驗不同的夜航活動。

參與夜航的船家說，夜航除了靠煙火秀拉抬，還要有不一樣的主題活動，才能讓遊客有不一樣的體驗，像是今年就在伊達邵推出海盜市集，遊客可從水社搭班船到伊達邵參加市集，甚至還有海盜展演節目，增添活動互動性。

另外，也有結合在地特色的邵族豐年祭，運用當地的邵族祭儀，讓夜航遊客可認識當地原住民文化，預計夜航持續到明年元宵；在夜航船艇部分，則有輕食、歐式自助餐，以及BBQ包船，每人票價為1200元、1500元、1800元，對開航班票價為400元，煙火專船700元，純包船（30人）每小時1萬2000元，詳洽0955-433-650，黃小姐。

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