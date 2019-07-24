翡翠原水管開工 中央幫出資 柯P：沒有什麼卡不卡的

2019-07-24 20:33

〔記者陳璟民／台北報導〕攸關大台北地區600萬人民生用水穩定供應的「翡翠原水管工程」，今早在翡翠水庫動土施工，台北市長柯文哲會後受訪，就媒體詢問工程費20億元，除自償4億元，其餘16億元，因中央出一半，是否覺得難得（台北市）沒被中央卡？他回應，這沒有什麼卡不卡的，除非你跟我說小英（蔡英文總統）不喝水，否則卡什麼東西？

此工程動土典禮由台北市長柯文哲、行政院秘書長李孟諺、經濟部政次王美花、台北市副市長彭振聲等人主持。

台北自來水事業處簡報，2015年8月8日蘇迪勒颱風，12小時降雨量655公釐，打破新北市烏來區福山站歷史紀錄，也創下新店溪原水濁度新高紀錄，凸顯「翡翠原水管工程」的迫切性。

又，工程設計長度2.8公里、直徑4.5公尺，預計2023年6月完工，完工取用北勢溪水源到直潭淨水場處理，每日取水量270萬噸，避免4年前蘇迪勒颱風侵襲，致原水濁度（NTU）嚴重超標而停供民生用水的窘況重演；若搭配經濟部水利署「板新地區供水改善計畫二期工程」，可使翡翠水庫供應範圍擴及新北市樹林、鶯歌與三峽等區，新北市用水比例由現在47%增達57%。

柯文哲說，他第一任期上任首年，遇蘇迪勒使原水濁度超過淨水場處理能力而暫停供水，市府檢討決定興建專管引北勢溪的乾淨水源解決問題，歷經決策興建、新北市政府辦理環評，又跟時任行政院長賴清德協調獲允中央出資8億元，他見好就收，推動此案，希望早日完工。

李孟諺表示，此工程是政府因應氣候變遷的民生用水備援設施，也是大台北甚至北台區域水源調度重要一環，並能配合中央「產業穩定供水策略」，同時是中央與地方政府合作建設佳例；工程經費由前瞻基礎建設計畫支應，是福國利民的計畫，期許如期如質完工。

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