嘉縣消自組「鬼斧繩工」繩索隊 高空垂降深谷救人

2019-07-24 17:33

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣消防局隊員葉獻仁等8名消防員，為增進繩索技能，組成「鬼斧繩工」嘉義縣繩索隊，自費採購器材，平時訓練各種繩結及吊掛技術，希望能更安全，更快速的進行救援工作，葉獻仁與隊員陳建名今年6月還加入KRRT高雄繩索救援隊，出國參加比利時國際繩索競賽，獲得總冠軍，為國爭光。

「鬼斧繩工」繩索隊由嘉義縣消防局對繩索志同道合的消防員組成，有三和分隊葉獻仁、蔡政霖、魏嘉德、雙福分隊謝博仁、奮起湖分隊陳建名、梅山分隊張偉明、祥和分隊胡家豪及第二大隊黃志中，繩索隊員為培養默契，常自掏腰包購買個人吊帶、阿茲特克（省力萬向滑輪組）等裝備，並在休假日進行攀登和垂降等高難度訓練，今天也進行吊掛及攀繩訓練。

葉獻仁說，以前救援時大多使用一條繩索，精進繩索技能後使用雙繩，若一條繩索斷裂仍可確保安全，並經訓練後，結雙繩可與結單繩速度相同；而過去搬運墜谷傷者常是由救援人員徒手搬運擔架，但徒手搬運擔架有時因地形高低起伏易滑倒，使用繩索確保後拉繩，更省力也更安全。

葉獻仁回憶，去年9月在嘉義山區阿里山林鐵多林段救援墜谷傷者時，他請繩索隊員使用滑輪、結繩等先確保擔架安全性，上方隊員拉繩，救援隊員徒步旁扶擔架，既省力也更快速。

嘉義縣消防局長呂清海說，繩索技藝除要精熟繩索打結和吊掛等技巧，更要在模擬的高架橋、隧道、懸崖等地形地勢中進行下降及攀登救援，繩索救災救難高手常被譽為「蜘蛛人」，隊員分工合作，發揮團隊精神，並參加比賽為國爭光，值得敬佩。

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