中市推智慧停車系統 遭質疑恐讓業者取得個資

2019-07-24 17:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局與遠傳電信合作，在全市差別及累進費率停車位埋設地磁感應設備，明（25）日起，民眾加入遠傳「Parking GO」Line官方帳號，即可查詢路邊停車位狀態。有學者擔心此舉讓業者收集大數據，除有助於業者後續參與市府投標，市民車輛動態也被業者掌握。

交通局指出，遠傳電信在台中市免費布建5894個地磁感應設備，以偵測停車格停車狀態，明日起，民眾可透過「Parking GO」輕鬆找到路邊停車位，還能導航到目標車格，並記錄車輛停放位置，節省找車位時間。

交通學者私下表示，此措施實用性不大，路邊有沒有停車位，眼睛就看得到，哪有人一邊開車一邊看手機找前面路邊有沒有車位。

學者也說，遠傳將因此取得路邊停車格每日停車動態，有助於後續參與市府路邊停車委外收費的投標評估。另外，加入該系統的市民車輛停車動態也掌握在遠傳手中，業者收集大數據後，不知會用在何處，且據了解，此案未經任何招標程序，程序上有爭議。

市府停管處長張應當則表示，此案是遠傳電信與經濟部簽約辦理，要在各縣市布建地磁感應設備，經費來自經濟部，縣市政府不必再出錢。

張應當也說，系統現階段沒有車牌辨識功能，無法取得個資，未來會慢慢增加車牌辨識功能及金流服務，讓民眾可以線上繳費，即使系統可辨識車牌，市府與廠商也會簽訂保密條款，維護民眾個資安全，就像目前路邊停車收費開單是委外辦理，市府與廠商都有簽保密條款。

此外，路邊停車委外收費開單是採價格標，廠商會自行計算停車率，以決定投標價格，絕對是公開、公平的競爭。

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