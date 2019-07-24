基隆教師林玉如、林心茹 獲全國師鐸獎殊榮

2019-07-24 15:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕一○八年師鐸獎獲獎名單出爐，基隆市暖暖高中總務主任林玉如18年來都在同間學校服務，指導學生參加戲劇比賽不遺餘力；仁愛國小教師林心茹積極爭取與運用社會資源，舉辦「夜宿圖書館」活動引發學子閱讀樂趣，兩人都獲得今年師鐸獎的肯定。

林玉如一○六年就曾得到基隆市教澤獎肯定，她大學畢業後原本在貿易公司、幼兒園工作過，最後才確立以教育為志業，擔任高中教師十八年來都在暖暖高中服務，她本身為國文與戲劇專長，積極申請各項計畫，研發「We Love暖暖」課程，指導學生參加戲劇比賽也多次得到特優殊榮。

曾有學生用以暴制暴的方式行使所謂的正義被帶到警局，林玉如接到通知，將孩子帶到海邊談心，後來這名孩子在林玉如的陪伴與輔導下，順利畢業，隔年校慶學生還返校感謝林玉如，讓他有機會改變自己走向正途，讓她非常感動。

仁愛國小教師林心茹任教19年，推動閱讀教學不遺餘力，曾獲閱讀磐石、閱讀典範教師肯定，林心茹發現學校圖書館需先登記才能使用，降低學生對書的可及性，萌生「打開圖書館大門」的念頭，於是從自己的課堂開始，到跨領域、跨班協作，強調「以學習者為中心」、「自主學習」、「合作溝通」，也積極爭取與運用社會資源，引進愛的書庫，打造圖書館、設置智慧教室、辦理跨校混齡專題探究營隊，甚至舉辦「夜宿圖書館」活動，真正打開圖書館大門與老師間的心門，啟動學生求知的熱情和學習興趣。

林心茹擔任圖書館教師期間，曾有非常聰明但容易與同學爭執的小朋友，常常會說出「大家都不喜歡我」等負面又情緒化的文字，林心茹知道小朋友有情緒上的困擾，透過讀書會、讀書椅、作者椅及小研究專題課，讓學生有機會發揮強勢的語言智慧、展現創意，促進同儕合作互動，氛圍開始轉變，小朋友也透過閱讀，學習調整自己的情緒。

有同事說，心茹為學校帶來閱讀及學習文化的改變，但她謙虛說，任何有價值的事都一定充滿挑戰，自己才是被改變最多的那一個人。

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