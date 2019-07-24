洪慈庸關心長照問題 邀集相關單位座談解決

2019-07-24 15:18

〔記者歐素美／台中報導〕衛福部在今年4月發出公文，依物理治療師法要求物理治療師執業以一處為限，造成加入職業公會，以特約服務形式協助各縣市政府提供長照服務的物理治療師等無所適從，立委洪慈庸獲知特別召開「長照特約服務座談會」，邀集中央與地方等相關單位共同討論，衛福部對此當場允諾，既有長照特約服務單位，得以換約方式延續。

洪慈庸指出，衛福部4月函文各縣市政府，說明公會申請簽訂長照特約服務中，提及「長期照顧服務法」特約服務單位輔導及醫事人員執業規定問題，衛福部及台中市府有關機關應以長照服務不中斷為最大原則，儘速研商後續配套事宜。

台中市物理治療師公會理事長許靜儀表示，物理治療師公會已配合主管機關的輔導機制，輔導物理治療師朝設立物理治療所及居家式長照機構的方向進行分流，並配合地方照管中心規劃讓目前接受長照服務的個案及提供服務的治療師能無縫接軌，讓服務不中斷。

許靜儀說，目前有高達5-6成的物理治療師，在實務上出現執業報准限制及長照系統無縫接軌等問題，需中央及地方主管機關協助處理。

台中市新藥師公會理事長邱建強則強調，雖然主管機關目標是朝向設立居家式長照機構，以處理公會現行配合特約服務的問題，未來仍不免會遭遇多數醫事人員執業以一處為限的狀況，主管機關在輔導的過渡期間，應積極協調有關單位研商討論。

會中各單位達成共識，以長照服務不中斷為原則，衛福部強調既有長照特約服務單位得以換約方式延續；衛生局也指出，特約單位目前換約可延續服務3年。

另現場醫事人員公會代表也反映許多長照實務上的問題，洪慈庸則要求衛福部長照司應儘速與地方政府討論，並持續追蹤、協助，期主管機關輔導公會設立居家式長照機構過渡期順利。

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