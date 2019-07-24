交通黑暗期快來了！彰化市台1線施工封閉4週

2019-07-24 15:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕用路人請注意了！為改善彰化市台1線中山路路況，交通部公路總局彰化工務段啟動路平專案計畫，將於下周一起7月29日到8月23日進行中山路柏油重鋪工程，工程晚上8點到隔天清晨6點，夜間連續施作10個小時，施工期間將封閉施工車道，因中山路車流極多，彰化工務段呼籲用路人施工期間儘量避開行駛該路段或提前改道，以免塞車。

彰化工務段長蔡宜宏指出，夜間施工路段分2期，第1期從彰化市旭光路與中山路口到台化彰化廠，路長約3公里；第2期從金馬東路與中山路口到大度橋端，路長約2公里，工程由南往北開始施作，以500公尺為一個施工區間，先做南端的北上車道完成再做同一區間的南下車道，也就是「半半施工」，這一半的北上車道做完緊接做另一半的南下車道，南北向都完成再進行下一個500公尺區間工程。

蔡宜宏表示，採區間施工希望把對交通衝擊降到最低，施工期間封閉施工同向車道，開放對向車道雙向通行，車道縮減相對容易塞車，工務段已在施工前1公里架設施工告示牌，提醒用路人提早改道行駛。

儘管夜間施工，並且在周一到周五深夜時段採取區間地點施工，不過，工程能否如期，都要看天氣狀況，若天氣下雨，工程暫緩，工程期就會順延，交通黑暗期相對拉長，用路人要有心理準備。

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