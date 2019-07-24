驚死人！1天吸7包菸 50年菸歲戒菸仍急性心肌梗塞

2019-07-24 15:15

〔記者歐素美／台中報導〕66歲謝男，13歲就吸菸，菸癮大到每天要7包菸才夠，因胸痛決定戒菸，菸癮發作時撞牆、咬舌樣樣來，戒菸期間還急性心肌梗塞，幸及時送醫搶救，挽回一命，醫師建議其持續戒菸，以免吸菸刺激血管發炎，造成血管收縮，導致原本阻塞的血管繼續塞住或出現新的血管阻塞位置，6年來，謝男不僅定期回診追蹤心臟狀況，也正式揮別菸癮。

謝男國小畢業就到工地工作，只要有人給菸就吸，遇到工作不順，菸更是一根一根往嘴裡塞，雖曾戒菸，但沒有成功，菸癮愈來愈大，最高1天要吸7包菸。

6年前，一天凌晨2點多，謝男因嚴重胸痛，決心自行閉關戒菸，將自己關在房間不見任何人，因菸癮發作，痛到撞牆、甚至咬舌流血，結果，戒菸期間還發生急性心肌梗塞，幸緊送醫救回一命。

豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，菸含有7千多種有毒物質，其中高達90項是致癌物質，尤其是內含尼古丁更會造成血管長期阻塞，影響血管收縮功能，引發心肌梗塞情形，即便戒菸，但長期累積在體內的致癌物質還是無法完全擺脫。

程建銘指出，謝男出現急性心肌梗塞，好在急時送醫，經進行支架及血管整形術，將右邊阻塞的冠狀動脈打通，才救回一命，術後其仍強烈要求謝男持續戒菸，因剛做完心肌梗塞手術的患者，血管仍處於發炎狀態，若再吸菸不僅會刺激血管發炎，更會造成血管收縮，導致原本阻塞的血管繼續塞住，或出現新的血管阻塞。

6年來，謝男除定期回院追蹤心臟狀況，也成功揮別菸癮，他感謝醫師救他一命，並變身戒菸大使，以自身經歷勸朋友戒菸，不要讓菸害殘害個人健康，也讓家人免於二手菸害。

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