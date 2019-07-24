竹塹中元城隍祭即將啟航！外國人也來「夯枷」

2019-07-24 15:08

［記者洪美秀／新竹報導］一年一度的竹塹中元城隍祭下週登場，今年竹塹中元城隍祭除有主題歌曲，更邀請國外朋友參與「夯枷解厄」活動，市長林智堅今天與城隍廟總幹事鄭耕亞及台灣女婿吳鳳邀請海內外朋友來消災祈福，透過體驗夯枷解厄、查夜暗訪的民俗宗教儀式，感受百年城隍的文化底蘊，且可品嚐廟口在地小吃美食。

新竹都城隍廟建廟272年，是大新竹地區民眾的信仰中心。城隍祭就是新竹最驕傲的文化品牌，林智堅說，今年是市府第5次與新竹都城隍廟合辦「竹塹中元城隍祭」，這是北台灣最重要的宗教盛事，今年有開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤等系列活動。

林智堅說，城隍祭的重頭戲「夯枷」極具象徵意涵，去年有2300多人參加，呼籲民眾把握最後一週時間報名，屆時他也會與大家一同「夯枷解厄」，今年也會有不少國外朋友參與，邀請國外朋友來體驗新竹在地的宗教盛事。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，新竹都城隍廟至今仍沿續舉辦傳統祭典，已成為台灣重要的宗教活動，更吸引外縣市及廟宇觀摩，而參與活動的人數也屢創新高，邀請全國民眾來竹市參加今年7月31日到8月15日的城隍祭，祈求闔家平安。

電視知名主持人、也是台灣女婿的吳鳳是今年活動代言人，他說，來新竹很多次，吹過九降風、吃過街坊小吃、也走過新竹的海岸線，今年將來體驗「夯枷」文化，並與來自美國、荷蘭及德國的台灣女婿及小朋友一起來體驗這場宗教盛事，也要趁城隍祭到新竹玩一波。

此外，今年城隍祭也邀請在地創作者Roro趙珮榕演唱為新竹量身打造的歌曲｢大步旅行｣，歌曲中有段「我站在新竹市中心，走路像文青，拍照像明星，穿越三個世紀，從舊古蹟到新科技。」正是新竹年輕人的樣貌，期許透過這首歌，邀請全國民眾來新竹大步旅行兼體驗。

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