頭份衛生所自製3國語言看護卡 守護老人長照黃金搶救期

2019-07-24 15:49

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市衛生所主任徐春仕因發現許多外籍看護照顧長輩時，受限醫療知識不足、語言不通等，遭逢長輩受傷、患病時無法第一時間送醫，因此自掏腰包自製印尼文、越南文、菲律賓文、中文的長照就醫守則表，讓看護者可打破語言限制，即時反映長輩健康問題，縮短醫療診斷時間差，把握黃金搶救期。

頭份市的外籍看護共888人，印尼籍佔755人，越南籍及菲律賓籍則各有73人及58人，另有2人為泰國籍，徐春仕與醫師討論後列出十項長輩常見的突發徵狀，分別翻譯成印尼文、越南文、菲律賓文，背面則有中文對照，共印製6000份，於頭份市公所、戶政事務所、衛生所、議員服務處等供民眾索取。

甫到任兩個多月的徐春仕表示，因許多年輕人都須外出工作，家中長輩都依賴外籍看護照顧，但常發生因醫療知識不足、語言隔閡，導致長輩健康出狀況時，照護者無法即時反映，錯過黃金治療期的憾事。

為解決此問題，徐春仕將常見的看護問題，如長輩作息突改變、頭側手腳無力、臉部變形、下肢水腫、跌倒撞傷頭等症狀列成勾選表，讓看護能夠以母國語言迅速圈選病徵，送醫後藉由此表可讓第一線醫療人員迅速掌握長輩病況，也可免除與家屬之間的語言障礙，不僅提升急救效率，也可避免不必要的醫療糾紛。

徐春仕說，目前印製6000份，除了供頭份地區民眾索取外，也提供家鄉西湖、原服務單位的大湖等地民眾索取，歡迎多加利用。

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