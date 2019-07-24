新竹市動物園河馬樂樂入新厝 夏日搶先遊來衝一波！

2019-07-24 14:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立動物園內河馬樂樂的新水池完工了！動物園8月將舉辦河馬樂樂入新厝的動物園夏日搶先遊活動，邀請大小朋友搶先進入動物園部分區域，可看到最早的大象門，還可觀看河馬的日常生活，歡迎市民來動物園參加「HIPPO HOUSE」活動，看河馬樂樂在新水池歡樂一夏。

動物園園長楊家民說，8月夏日搶先遊以動物園的環境教育導覽為主，除會重現園內歷史悠久的象頭大門、噴水池，還可搶先看到部分動物棲地的新面貌，且此次入新厝的主角河馬樂樂也會現身，邀請大小朋友來認識動物園內的人氣動物河馬樂樂的新生活。

楊家民說，此次夏日搶先遊活動的海報主視覺，是以綠色及河馬為主，並以城市動物島為概念，邀請民眾走進城市中的森林，搶先探索動物園，透過觀賞河馬樂樂的生活和周邊動物新棲地，再迎接年底將全新開放的動物園。

楊家民說，市立動物園是全台原址現存最悠久、唯一位在市中心的動物園，1936年創立至今，陪伴三代人成長，充滿新竹人的集體記憶，動物園再生工程已進入尾聲，並以「類棲地」的動物園空間，拋棄動物籠舍的飼養方式，將園內多處古蹟籠舍重新應用，期盼動物與市民在自然環境中共存。

楊家民說，夏日搶先遊導覽活動時間從8月17日到8月28日，每場次活動時間1小時，採限量網路預約，8月6日開放網路報名，歡迎大小朋友作伙參加，可洽動物園官網、動物園FB與新竹市新鮮事。

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