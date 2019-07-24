勤益科大組「電動車聯隊」全國電動車競賽獲冠、季軍

2019-07-24 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕超神勇，勤益科大結合電機系與機械系組成「電動車聯隊」，並自行製造兩台電動車，參加第二屆全國電動車創新設計與實作競賽，在13校15台電動車激烈賽事競賽後，獲得冠軍與季軍。

勤益科大成立電動車自造研究室，對於電動車經過5年的研究及改善，在今年跨領域組成「電動車聯隊」，在有限的資源下，在電機系教授林正乾的指導下，由學生自己動手做，線路配線、車況資訊蒐集、車架、轉向、操控等機械結構，就著機械工廠裡的機器，車床、銑床、焊接等工法，製造了兩台Cathoele II 與 Anode II電動車。

「電動車聯隊」帶著兩台自製電動車，在今年參加由成功大學主辦，在台南自駕車測試場舉辦的第二屆全國電動車創新設計與實作競賽，在13校15台電動車激烈的賽車競賽後分別榮獲比賽總積分的冠軍與季軍。

林正乾表示，兩台車製造宗旨就是要簡化，車體的材質玻璃纖維製造，相當輕，一般都要50公斤，勤益的只要40公斤，而且座位符合人體工學，讓駕駛者坐著很舒服，轉彎也相當平穩，因為平穩所以就可加速。

林正乾更驕傲的表示，研發出這兩部電動車，等於是F1賽事等級。

參與的學生彭楷杰、林弘晉等人都表示，在練習時曾摔車，也曾失敗過，都是學習過程，而且讓自己了解問題所在，學得更深。

此外，勤益科大今年首次針對小學生舉辦為期3天的夏令營「小學科學營-交通小尖兵」，以「交通工具」為主題，帶入科學知識。期間將製作路上行走的康達空氣車、水面可移動的寶特瓶空氣船、海陸雙棲船、移動小馬等，校方還精心安排同學們至漢翔航太園區參觀，親眼目睹IDF戰機。

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