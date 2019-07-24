中天新聞刻意誤導 NCC再罰160萬

2019-07-24 14:58

〔記者劉力仁／台北報導〕中天新聞台又被罰！今年3月27日中天新聞台晚間新聞播出中天新聞被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰，但被裁罰事實並未包括關西機場假新聞、3月28日中天新聞午間跟晚間新聞播出「報導韓國瑜新聞太多」及「NCC重罰中天百萬」，經民眾檢舉，NCC查證後認定有違事實查證原則，各被罰80萬元，共160萬。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，今年3月27日中天新聞台晚間新聞播出中天新聞被NCC裁罰，內容包括中天報導關西機場假新聞，事實上，當天只是針對中天「三市長合體，天降祥雲」、還有「協助？盯場？直擊駐星大使忙低頭回報」兩則新聞開罰，當天NCC記者會跟新聞稿都明白說明此事，但中天新聞台報導仍加入「關西機場假新聞」，NCC外聘的諮詢委員認為中天刻意誤導甚至扭曲報導，隔天3月28日中天新聞午間跟晚間新聞播出「報導韓國瑜新聞太多」及「NCC重罰中天百萬」也是同樣情況，各罰80萬元。

此外，三立新聞台3月29日正午新聞報導「網路輿情分析花280萬元 市民疑：養網軍？韓國瑜回批：開玩笑」新聞，民眾檢舉抹黑韓國瑜，NCC認為違反事實查證，罰三立新聞台20萬元。

中天新聞台爭議大，去年4月2日中天晨報播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為何要罵韓國瑜」，民眾向NCC檢舉內容不當，NCC邀請外部專家檢視之後建議處分，NCC委員會日前認為中天不該利用兒童凸顯特定政治人物，違反衛廣法27條妨害兒少身心健康，罰60萬元。今年1到7月被NCC裁罰累積金額393萬，這次再罰160萬元，共553萬元。中天則對NCC的裁罰不服，幾乎都提起行政訴訟。

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