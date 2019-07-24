非洲豬瘟疫區…俄羅斯5月直航 本月才查手提行李

2019-07-24 14:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕俄羅斯為非洲豬瘟疫區，與台灣直航班機中斷3年後，從今年5月開始恢復直航，農委會副主委黃金城表示，本月發現雙方恢復直航，7月19日起針對俄羅斯來台班機，實施百分之百手提行李檢查，攜帶豬肉製品來台首犯開罰20萬，第二次罰100萬。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會說明防疫現況，農委會主委陳吉仲表示，因應口蹄疫拔針滿週年邁向非疫區，接下來會同步強化口蹄疫和非洲豬瘟防疫工作、強化生物防治措施。

俄羅斯直航班機5月恢復，但是7月19日才開始檢查手提行李，對於防疫出現2個月的漏洞，黃金城表示，由於採取滾動式檢討，本月開會時發現，原本沒有直航班機的俄羅斯，從今年5月開始已恢復，所以7月19日起開始針對俄羅斯來台班機，進行手提行李百分之百檢查。

防檢局副局長杜文珍補充說明，目前手提行李百分之百檢查的國家和地區共11個，包含中國、香港、澳門、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、北韓、韓國和俄羅斯。

7月份來自中國的豬肉製品非洲豬瘟病毒陽性檢出率又往上攀升，黃金城指出，加上今天初驗的件數，恐突破20％，是從去年中國爆發疫情以來，檢出率最高的一次，可能原因有兩個，一是之前被感染的豬隻大量放到冷凍庫後又拿出來加工，另外也可能是有第二波疫情高峰出現。

陳吉仲表示，為加強國內生物安全防治措施，掌握活體、屠體和內臟分切肉流，相關運輸車輛完成安裝的已有1627輛，目前全台共有2729輛，只要在7月底前完成登記要申裝，預計8月底可以完成裝設，至於沒有登記也沒有裝設的運豬車，8月1日起就會開罰。

陳吉仲指出，廚餘養豬場轉型目前只剩下5場還未取得檢核並轉型飼料，其中桃園市1場將在8月出清，宜蘭縣、桃園市、新竹縣和台南市共4場則已裁罰並加強查核，也請畜牧處輔導轉型，目前廚餘再利用檢核通過的共755場，轉型飼料的則有1069場，出清未養豬的有153場。

黃金城日前到日本了解當地非洲豬瘟防疫措施，黃金城說，當下他認為日本防疫能量不足，他建議日本要增加檢疫犬數量，還要增加X光機的手提行李檢查，日本也希望能派防疫人員到桃園機場觀摩。

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