台灣香蕉前進日本 日本笠間市引進台蕉當營養午餐水果

2019-07-24 15:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣香蕉前進日本！日本笠間市今天與農委會簽約，每年進口18公噸香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售，農糧署署長胡忠一表示，希望透過學童午餐，讓日本人認識到世界第一的台灣香蕉。

農委會農糧署和日本茨城縣笠間市今天簽下「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，由市長山口伸樹帶隊前來台灣簽約，山口伸樹表示，笠間市和附近的水戶市與大洗町，將從今年11月起採購台灣香蕉作為轄內中小學的營養午餐水果。

農糧署署長胡忠一表示，一年將分3次，共進口18公噸香蕉到笠間市這幾個合作的城市，除了營養午餐外使用外，讓日本學童認識台灣香蕉，還會跟當地規模最大的「霞」連鎖超市進行一系列香蕉行銷活動，包含試吃品嘗、播放宣傳短片，讓日本人認識世界第一又香又Ｑ的台蕉。

除了市長山口伸樹外，笠間市議會議長和議員們也都來台參加簽約儀式，眾人在現場品嘗台灣香蕉，不斷比讚表示好吃，山口伸樹說，去年笠間市駐台辦事處成立後已經一年，今年希望擴大雙方交流，選擇台灣香蕉作為是因為味道非常好，會在笠間市大力推廣。

農糧署表示，除了今天簽約的笠間市以外，台灣從2016年起就透過靜岡縣御殿場市採購台蕉供應學童營養午餐，2017年更開始供應給富山、石川和靜岡轄內的中小學營養午餐，希望透過學童午餐來宣傳台蕉。

此外，胡忠一表示，笠間市為東京奧運高爾夫球比賽其中一站，也是接待包含台灣在內的國際選手城市，也希望能藉此機會，在東奧期間向各國選手宣傳台灣農產品，提升香蕉等台灣農產在日本的市占率。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法