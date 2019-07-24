台灣香蕉前進日本 日本笠間市引進台蕉當營養午餐水果
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日本笠間市今天與農委會簽約進口台灣香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售。（記者簡惠茹攝）

日本笠間市今天與農委會簽約進口台灣香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售。（記者簡惠茹攝）

2019-07-24 15:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣香蕉前進日本！日本笠間市今天與農委會簽約，每年進口18公噸香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售，農糧署署長胡忠一表示，希望透過學童午餐，讓日本人認識到世界第一的台灣香蕉。

農委會農糧署和日本茨城縣笠間市今天簽下「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，由市長山口伸樹帶隊前來台灣簽約，山口伸樹表示，笠間市和附近的水戶市與大洗町，將從今年11月起採購台灣香蕉作為轄內中小學的營養午餐水果。

農糧署署長胡忠一表示，一年將分3次，共進口18公噸香蕉到笠間市這幾個合作的城市，除了營養午餐外使用外，讓日本學童認識台灣香蕉，還會跟當地規模最大的「霞」連鎖超市進行一系列香蕉行銷活動，包含試吃品嘗、播放宣傳短片，讓日本人認識世界第一又香又Ｑ的台蕉。

除了市長山口伸樹外，笠間市議會議長和議員們也都來台參加簽約儀式，眾人在現場品嘗台灣香蕉，不斷比讚表示好吃，山口伸樹說，去年笠間市駐台辦事處成立後已經一年，今年希望擴大雙方交流，選擇台灣香蕉作為是因為味道非常好，會在笠間市大力推廣。

農糧署表示，除了今天簽約的笠間市以外，台灣從2016年起就透過靜岡縣御殿場市採購台蕉供應學童營養午餐，2017年更開始供應給富山、石川和靜岡轄內的中小學營養午餐，希望透過學童午餐來宣傳台蕉。

此外，胡忠一表示，笠間市為東京奧運高爾夫球比賽其中一站，也是接待包含台灣在內的國際選手城市，也希望能藉此機會，在東奧期間向各國選手宣傳台灣農產品，提升香蕉等台灣農產在日本的市占率。

  • 日本笠間市今天與農委會簽約進口台灣香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售。（記者簡惠茹攝）

    日本笠間市今天與農委會簽約進口台灣香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售。（記者簡惠茹攝）

  • 日本笠間市今天與農委會簽約進口台灣香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售。（記者簡惠茹攝）

    日本笠間市今天與農委會簽約進口台灣香蕉作為轄內學童的營養午餐水果並在連鎖超市販售。（記者簡惠茹攝）

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