診所被爆施打過期點滴 桃市衛生局開罰11萬

2019-07-24 14:52

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區某診所竟然為看診民眾施打過期點滴，衛生局昨天據報立刻稽查，果然在診所內找到36項藥品皆已過期，雖然診所陳姓醫師否認讓病患使用或施打過期藥劑，但病歷上醫師處方籤確實紀錄，且診所對於作業流程及藥品管理，未依標準管理作業程序執行，也已違反醫療、藥事法規定，衛生局依法對診所開罰11萬元、護理師停業2月，並將繼續清查所有開立的藥單，是否有其他病患也曾施用過期藥品。

衛生局查核這間位於介壽路上的診所，近3年並無違規事件，由於護理師替病患施打過期藥品，已違反護理人員法第35條「於業務上有違法之行為，對於病人生命安全及身體健康恐造成影響」規定，依法處分停業2個月；另診所未盡督導所屬醫事人員依其專門職業法規規定執行業務，依違反醫療法第57條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。

稽查員蒐證時發現，診所除了開立處方並對民眾施打過期藥品葡萄糖氯化鈉注射液外 ，另在調劑室陳列過期藥品「濟生」葡萄糖氯化鈉注射液（內衛藥製字第005334號；有效期限為2016年12月5日）、諾安命注射液5毫克/毫升（普氯苯噻，衛署藥製字第027716號；保存期限為2016年8月8日）等36項過期藥品，衛生局已全數封存；由於過期藥品屬藥事法第21條第6款所稱的劣藥，將依同法90條第2項規定，再對診所予以裁處新台幣6萬元罰鍰。

為維護民眾就醫的醫療服務品質及權益，衛生局每年針對轄內醫療機構定期辦理督導考核，今年本市開業醫療機構共1601家，截至7月22日已查核1489家，衛生局呼籲，醫療院所及醫事人員提供病患醫療照護時，務必遵守各專門職業人員相關法規執行，提升病患照護品質。

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