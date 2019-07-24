12縣市大雨特報 高雄、花蓮高溫警戒

2019-07-24 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今下午1時40分，針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等12縣市發布大雨特報，民眾出門要記得攜帶雨具。並在下午1時53分對花蓮縣、高雄市發布黃色高溫警戒，溫度恐達36度，民眾要注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨發生，南投、雲林、嘉義及臺南地區、臺中以北及高屏山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

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