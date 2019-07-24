雙鐵便當參戰美食展！ 台鐵主打2款新貨 高鐵推7折優惠

2019-07-24 15:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館登場，今年雙鐵同樣將攜帶各自便當參展，台鐵局表示，今年特別製作兩款新便當，第一是以普悠瑪號外型作為便當盒的素食便當芋香牛蒡飯，第二是一般外型的薑汁燒肉飯，每天個別限量供應150份。台灣高鐵公司表示，美食展現場將銷售香滷肉排、香烤雞腿排、山藥蔬食3款便當，且每個原價100元，展場限定優惠價只要70元。

台鐵局表示，往年參加美食展銷售成績都還不錯，光是基本款80元排骨便當，每天都能賣出300個以上；這次獨家推出的128元素食芋香牛蒡飯、100元的薑汁燒肉飯每日各販售150個，今年每天估可賣近千個台鐵便當。

台灣高鐵今年美食展則推出展場限定7折優惠，及高鐵便當搭配高鐵造型水100元優惠組合，參觀民眾只要在高鐵攤位累積消費滿200元，還可憑當日發票參加抽獎，有機會抽中標準車廂對號座免費乘車票兌換券、台灣高鐵旅遊精選書、高鐵腰包等多項獎品。

另外，展期每日下午1點至4點每個整點，高鐵攤位都會舉辦高鐵商務車廂點心試吃活動，高鐵公司表示，每項鹹、甜點心均是台灣高鐵公司依照「在地食材特色、推廣台灣本土品牌、協助弱勢團體」等標準挑選，希望藉此向旅客傳達台灣美食與在地生活的美好。預定8月啟用的高鐵新便當盒蓋「問候語錄篇」，這次美食展現場也將搶先曝光，向各國旅客展現台灣在地多元而又熱情的美好生活。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法