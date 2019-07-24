超過1700職缺等你 大型聯合徵才817苗栗巨蛋登場

2019-07-24 14:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，將於8月17日在苗栗巨蛋體育館辦理「苗栗地區徵才暨職訓嘉年華」，預計有33家廠商，釋出1700個以上工作職缺，並且配合職業訓練嘉年華會，還有DIY手作、職訓班別技能體驗、達人才藝表演等活動，歡迎有求職意願之民眾，利用當天到苗栗巨蛋，找到理想的工作。

桃竹苗分署指出，當天現場求才廠商家數預估為33家，其中提供70個以上職缺數的有6家，分別為智邦科技、矽品精密工業、太平洋醫材、京元電子、中國砂輪企業、台燿科技，歡迎所有求職勞工及青年朋友踴躍前往參加，活動網址：https://www.jobs.org.tw/2019miaolijobs/。

縣長徐耀昌致詞時表示，提升就業機會安定縣民生活，是他的重要施政目標，苗栗縣有近28萬的勞工人口，因此上任以來，即為了提升勞工服務品質，成立勞工及青年專責單位，為廣大的勞工及青年朋友提供即時多面向的服務。

縣府勞青處表示，今年度除將於8月17日在苗栗巨蛋登場的大型徵才活動，今年和苗栗就業中心聯合辦理現場徵才，上半年即已釋出超過1萬2千個職缺，並規劃與苗栗縣工業會辦理企業就業媒合實習制度，全力推動勞動就業服務；依據統計資料顯示，苗栗縣去年失業率為3.7%，遠低於全國近5年來的平均值3.84%，此也表示近年來縣府在推動招商引資、提升就業、強化勞動競爭力等政策上的有實質成效。

8月17日於苗栗巨蛋體育館辦理的就業徵才活動，除了縣府將設有社團法人苗栗縣同心身心障礙服務協進會、台灣多元技能教育發展協會、社團法人中華民國手創工藝發展協會、保證責任苗栗縣生產合作社附設職業訓練中心、社團法人中華農特產品生產加工釀造協進會5個職訓攤位，桃竹苗分署則於現場規畫職涯服務、多元培力團體成果展示、職業訓練成果展示等攤位，和民眾互動，歡迎大家一起到現場來參與相關活動，同時覓得一個好工作。

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