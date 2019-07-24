扯！彰縣2個月爆2起狼師醜聞 其中一位竟尚未列入不適任名單

2019-07-24 14:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕不僅可怕還更扯！今年5月至今才2個月，彰化縣已經驚爆出2起狼師事件，2名老師都是染指學生多年後才東窗事發，身分曝光，更誇張的是其中1名狼師，竟然到目前還未被列入不適任教師的黑名單，在全國查詢不適任老師的系統中還查不到老師的惡行，家長人心惶惶，擔心是不是還有很多未爆彈狼師，仍然隱藏在校園教書。

今年5月中旬，彰化縣驚傳1名已婚的42歲國小男導師，4年多前涉嫌在圖書館性侵小六女學生，事件曝光這名狼師遭解聘，也在今年被檢方依妨害性自主罪嫌提起公訴，求處重刑，受害學童家長也向校方提出450萬元國家賠償，不料，才隔了2個月，今天又有媒體踢爆，一名開設柔道館的男教練，涉嫌藉由招攬少女學柔道及在國中擔任柔道社團教練之便，連續誘姦2名分別就讀不同學校的國、高中少女。

針對這起柔道教練遭控狼師事件，教育處副處長張淑珠表示，今年4月教育處接獲警察局通知後清查，這名柔道教練，在今年上半年也就是暑假前107學年度下學期，確實沒有在縣內學校擔任代課、代理或是社團指導教練，至於在這之前，有沒有任教學校，這部分還要再查。

由於柔道教練被指控染指2名16歲以下未成年學生的發生時間，是在2年多前，距離案發已經好一段時間了，但據了解，這名柔道教練目前沒在學校任教，也關閉道館，卻尚未被列入黑名單，在教育部全國不適任教育人員資訊網中仍然「空白」，查不到相關紀錄。

教育處副處長張淑珠指出，學校於2017年6月23日知悉疑似校園性平事件案件，校方即刻進行校安通報及社政通報，並於2017年6月26日召開性別平等教育委員會啟動調查，後因家長於2017年7月5日簽署不提出申請調查，性平會因而決議本案暫予結案並不續聘該名教練，當時，教練也未接受司法調查，沒有刑案記錄，依規定，就無法列入通報系統。

張淑珠指出，這起案件目前檢警已展開調查，進入司法偵查階段，接下來要看偵辦結果，教育處才能根據有無起訴或判刑記錄進行後續處置，未來狼師性侵害案件判決確認後，將由最後1所任職學校函報縣府登錄全國不適任教育人員系統。

不少家長質疑實在太不可思議，難道是教育處、社會處螺絲鬆了嗎？家長說，哪有2年前發生，也因性侵疑雲被解聘的老師，卻因為受害者不提告就放過老師，如此怎發揮嚇阻和防堵作用？

社會處副處長陳素貞表示，縣府於今年4月和7月受案後，隨即調派社工進行訪視，經查，A女、B女都是一般家庭，非社會處輔導中家庭，社工訪視向A女、B女與家長說明司法調查程序與相關權益，也評估心理受創情形，初評A女、B女都未達須接受心理諮商的程度，「狀況還OK」，也都正常上課，不需要安置，社會處只能由社工師持續給予關懷。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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