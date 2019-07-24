竹北新港國小舞獅隊「龍鳳獅陣」兩岸交流賽摘金

2019-07-24 13:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕舞獅要磨練蹲馬步、翻跟斗、劈腿、扛獅頭等技巧，訓練體能，更是學習挫折容忍力。新竹縣竹北市新港國小的舞獅隊，20年來致力於傳承罕見的傳統技藝「龍鳳獅陣」，不僅是國內各項賽事的常勝軍，日前受邀參加海峽兩岸青少年龍獅交流賽，不負眾望榮獲第一名金質獎。

新港國小舞獅隊教練吳登興表示，學校地處竹北濱海，全校85名學生中，有25人因為興趣而加入團隊，混齡練習。「龍鳳獅陣」是快失傳的百年技藝，由一人帶著龍/鳳頭、龍尾/鳳 與五頭獅子較量，跳八卦陣，再加上嗩吶、鑼鈸、鼓等樂器搭配，極具特色。

舞獅隊在鄭宇芝、吳登興等教練的指導下，成為歷年縣長盃、中華盃全國賽，及全國各級學校傳統民俗技藝中的常勝軍。日前也在縣府秘書石華平與校長陳靜宜的領隊下，受邀參加在中國厦門舉辦的海峽兩岸青少年龍獅交流賽，與新竹市虎林國小、廈門金安小學、廈門翔安區鄭坂小學、廈門呂岭小學角逐冠軍。

團員年紀最小，擔任鑼鼓陣打鈸的學生陳衫羽表示，第一次比賽離開家人那麼久，難免緊張，不過當遇上強勁對手「荷花龍」時，目睹幾個手持荷花的人瞬間排成龍身舞動，全團也燃起滿滿的雄心鬥志，致力拿個好成績。

校長陳靜宜說，學習舞獅技巧很辛苦，蹲馬步、翻跟斗、劈腿、扛獅頭等，學生們從中訓練體能和挫折容忍力。這次交流賽，團員發揮平日累積的實力，當最終比賽成績出爐，大家掌聲響起，這一切辛苦都是值得的，家長和全校師生都引以為榮。

舞獅隊團員大多第一次出國，交流賽讓團員們看到不同派別的舞獅，擴展視野與切磋技能，也前往廈門鼓浪嶼、集美大學、漳州客家土樓等地參觀，了解當地文化，學習理解與認同。

縣長楊文科恭賀新港國小舞獅隊，為新竹縣爭取光榮，也將傳統文化繼續向下扎根發揚。

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