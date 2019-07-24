關懷失智長者 千人集讚挺公益

2019-07-24 13:44

〔記者張軒哲／台中報導〕為關懷失智長者，永信基金會以失智團體家屋實際照顧案例拍攝微電影，並在臉書粉絲頁貼文「你的讚值萬元」，於6月邀網友線上觀賞影片，每按1次讚將由獅子軍捐10元給基金會做為「社區失智長者及照顧者喘息服務」經費使用，今日於海線社區照顧中心舉行受贈儀式，呼籲民眾守護失智長輩。

透過微電影拍攝，以失智者家屬立場，分享家中有失智長者照顧的心路歷程，李先生指出，以前亮麗活潑的媽媽，現在是安安靜靜的，判若兩人，她還是我的媽媽。只求在照護的過程中，幫她爭取多一些生活的舒適，希望在她的世界裡是開心快樂的。

高雄市受恩社區關懷協會總幹事劉庭軒指出，獅子軍社團去年於臉書建立「我是獅子軍，照顧失智君」。由家屬、照顧者、醫師、心理師、治療師、營養師等所組成。很高興捐給永信一萬餘元，關懷失智長輩。

永信基金會執行長趙明明表示，感謝台中市副市長楊瓊瓔、前台中市府社會局長呂建德、市議員施志昌、藝人郎祖筠協助在FB專頁推薦與分享，集結千人力量傳達對失智家庭的關愛，「憶」起守護，讓失智長輩過有尊嚴的生活。

永信基金會主任葉建鑫表示，在照顧失智症親人的過程中，首先要是認識失智症，再來便是調整自己的心境以紓緩精神壓力。在永信心佳社區式長照機構是全台首創設有連續式失智照護服務，會依照長者的失智程度，提供「失智照護據點」、「混合型日間照顧服務」、「小規模多機能」、「團體家屋」、「巴布拉照顧咖啡館」等服務，並以「失智長者為中心」，能夠善用自己的所長，透過各式活動參與來與社會互動，例如社區小旅行、愛心菜園、在公共空間擺上長者的園藝作品都是好例子。

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