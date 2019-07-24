一個也不能少！「大紅狗英語魔法校車」開進偏鄉接童進城

2019-07-24 14:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推出大紅狗Clifford形象打造的「英語魔法校車」，除了開往偏鄉為孩子們說英語故事，並把孩子們載往市區，與大紅狗Clifford一起參與英語活動，為孩童學習英語力加加油！

台南市府趁著暑假展開英語閱讀季，為嘉惠偏鄉民眾，市府第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦））發揮創意，為公務車設計可愛的大紅狗Clifford外衣，成為相當吸睛的「英語魔法校車」，前進南化國小等9所山區及偏鄉小學，為當地小朋友帶來英語說故事活動。

二官辦表示，「英語魔法校車」由台灣中油贊助，為台南學童的英語力「加加油」，以及美國知名的Scholastic 出版公司，今年除了贊助台南市政府2套英語電子書資料庫，亦授權使用其下兩大最受歡迎的繪本《Clifford》以及《魔法校車》，作為台南推廣英語活動的吸睛焦點。

「大紅狗魔法校車」搭載大紅狗真人玩偶與外師前進山區學校，為學童唸英語故事；此外，魔法校車也搭載偏鄉的孩子前往市區，參加敦煌書局開辦的英語趣味活動，現場反應熱烈。

新山國小老師林淑熹表示，鄉間學校連超商都不來設點，附近更沒有書店或是才藝班，對孩子來說，就像沒見識過的「書籍宮殿」。

二官辦表示，大紅狗Clifford除了前進偏鄉，也會隨機出現在英語故事屋活動，成為驚喜彩蛋，暑假期間正是親子英語共學好時機，大小朋友可多加利用英語閱讀季網站，一起為英語力加油。

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