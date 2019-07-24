搶救市區蕭條商圈 封街徒步市集吃喝玩樂都有

2019-07-24 13:17

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕救南投縣「地王」周邊商圈蕭條，草屯商圈協會、草屯等多個獅子會及民代協助動起來，27日下午和街部分路段封街為徒步區，舉辦「何樂不為」環保公益市集，週六傍晚到晚上逛街聽年輕樂團演唱、舞蹈團表演，攤位囊括吃喝玩樂，還有草屯最具特色的草編工藝表演和DIY。

南投縣的「地王」地段在草屯鎮，但電子商務興盛改變很多年輕人的消費習慣，加上中興新村精省，草屯鎮商圈蕭條不少。

草屯鎮公所原擬徵詢碧山路公有市場前的一個路段改為徒步區，公所並願施作遮雨棚，讓民眾安心逛街，惟店家意不高而作罷。碧山路封街成徒步區做不成。

由和興商圈協會主導的「何樂不為─草鞋散步市集」，獲草屯、草鞋墩玉蘭等獅子會全力支持，縣議員慶曉棻和蔡銘軒也給予協助，選在本月廿七日在和興街從碧山路到育英街的一段進行封街半天，因為只有一天，對店家影響較小，因此已獲商圈支持。

草屯商圈發展協會理事長江旻峰表示，感謝那麼多社團出錢出力，協會希望未來能讓封街作為市集變每月或每幾個月的定期活動，而首次的散步市集以環保和公益為主題，擺攤的店家或攤販若要把營收捐給公益團體，協會就不收租金，現在還可繼續報名來擺攤，目前已有「泥說」等店家響應捐作公益行動。

這次的攤位也開放公益團體來設攤，並邀來草屯草編工藝師現場表演草編工藝的精湛技巧，並教大家DOIY簡單的草編工藝品。而包括旭光、中興等高中的樂團，學生也義務表演增添熱鬧氣氛。

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