擁有三項世界紀錄的狗！ 足球守門員、跳繩、踩球前進樣樣通

2019-07-25 18:30

〔影音新聞／綜合報導〕很多主人都喜歡訓練自己家的狗學會一些才藝，不外乎就是握手、轉圈、裝死等等技巧。不過狗被訓練到拿三項金氏世界紀錄，你有聽過這種事嗎？在日本就有一隻叫做布丁（Purin）的米格魯做到了這件事。

布丁的主人熊谷先生在牠2個多月大時將牠帶回家，一開始他並沒有打算讓布丁學習才藝，但他發現布丁的手腳比起其他狗來的靈活，學習力與跟人類玩的慾望也比一般的狗多，因此開始教布丁一些簡單的技巧，到了現在布丁已經不知不覺地學會了超過100種才藝。2015年布丁當足球守門員，擋下所有飛來的球的影片讓牠一炮而紅。網友紛紛大喊：「太可愛了！」、「應該讓牠加入代表隊！」。

之後布丁也用這項技能取得了「一分鐘內用手掌接到最多球的狗」的金氏世界紀錄，當時牠連續擋下了14顆球。後來布丁更拿下另外兩樣金氏世界紀錄，分別是「10公尺踩球前進速度最快的狗」以及「一分鐘內跟人類一起跳繩最多次的狗」，說牠是世界上最有才華的狗也不為過。

現在布丁已屆13歲高齡，但牠抱持著活到老學到老的精神，才藝還在繼續增加中。是不是很佩服牠呢？看布丁這麼厲害的樣子，感覺自己也要多努力一點了呢。

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