關渡平原水稻田收割 在地青農揭密飯怎麼煮才好吃！

2019-07-24 12:48

〔記者楊心慧／台北報導〕關渡平原有超過百年的水稻田種植歷史，至今仍有200公頃的耕地面積，每年有2次收成，目前正值收割時期，台北市產業發展局和北投農會、財團法人七星農業發展基金會舉辦「割稻啦」系列活動，首次串聯產地與商圈一同推廣台北好米。在地青農王宣智說，米要煮得好吃要看品種，但現在大多數的米和水都是1比1的比例煮就很好吃，依個人口感不同可調整。

王宣智表示，水稻第一期在2月插秧、7月收成，種植時間約5個月，如今正值收割的時間，他認為米要日曬才好吃，大部分的米都是用烘的，但口感、香味、Q度、保水度會不一樣，營養也會被分解，像是一般市面上的糙米，要先浸泡30分鐘才能煮，營養也會被分解到一點，使用日曬方式的話，就不用泡水直接煮也一樣好吃。

台北市產發局副局長王三中表示，台北市關渡平原有200公頃的耕地面積，一年可收割兩次，全年淨收益達1500萬元，現在是一期稻米收割時期，政府、農會、當地共同舉辦一系列活動，盼藉由活動讓更多人能夠認識台北市農業，及台北市特色米食店，也讓民眾親自體驗，稻米從收割到餐桌的過程。

「割稻啦」系列活動自7月27日開始至8月底，首場活動「2019北投割稻趣」將在本週六舉辦，現場能體驗割稻、脫穀、碾米，以及製作創意稻草人、水道文創紀念品DIY活動，還可品嚐由在地青農手炒日曬的黃金玄米，親子或祖孫還可參加割稻傳承表演賽，參加者需滿12歲，只要完成表演賽，即可獲得北投區農會兌換券500元。

此外，8月3日將在大稻埕十連棟舉辦「台北好米出關趣」，活動現場有文化交流講座、跨界米食DIY、百份免費米食免費試吃等體驗活動，今年台北迪化商圈發展促進會和台北大橋頭延三商圈發展促進會合作，推出吃米享優惠活動，只要到合興壹玖肆柒、李亭香餅店、稻舍URS329、大橋町目米食館等店家消費即享優惠，活動到8月底。

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