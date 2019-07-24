7旬老翁多年沒晨勃 就醫才知問題竟在「腿」

2019-07-24 12:42

〔記者蔡思培／台北報導〕一名72老翁性功能退化多年，最近因為腿部腫脹不適就醫，就診後才發現他腿部靜脈曲張，經治療後終於讓不見已久的晨勃恢復。醫師指出，很多老人會因為靜脈回血功能失全，出現腿重、走不動等靜脈曲張症狀，嚴重者還可能造成反覆蜂窩性組織炎。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振表示，靜脈曲張的發生是下肢靜脈回流對抗地心引力的結構出現障礙，靜脈回血需靠小推肌肉幫浦與皮下筋膜間的擠壓，當人們處於靜坐、站立不動時，就沒有擠壓功能。因此老師、專櫃小姐等常久時間站立的職業，較可能有靜脈曲張。此外，靜脈曲張也跟遺傳有關，且女性發生率（約40%）高於男性（約25至30%），因為女性的靜脈在月經來前容易擴張。

游堂振表示，部份靜脈曲張病患需要手術來治療，早期治療手術會直接將整條大隱靜脈抽除拔光，雖然有效但但非常疼痛，且術後整條腿會麻木。現在醫學上已出現低侵襲性的「雙環光纖雷射」，可以透過雷射只燒靜脈血管壁、不燒到周邊組織手術，治療幾乎無痛，而且能封閉靜脈減少再發。

游堂振也提醒，靜脈曲張初期並無明顯症狀，會隨著病情程度出現皮膚表層的微血管擴張、色素沉積、下肢水腫、疼痛腫脹，民眾若出現走路無力、走不動、不願意走等症狀，要小心可能是靜脈曲張引起，建議及早至靜脈血管外科診斷治療避免症狀惡化。若放任靜脈曲張不理，可能造成靜脈瘤自發性破裂、非典型足底筋膜炎、頑固性傷口不易癒合、性功能障礙、夜頻尿，甚至蜂窩性組織炎反覆發作等症狀。

預防方面，游堂振建議民眾避免久坐久站、保持運動習慣，平時也多攝取藍莓、櫻桃、奇異果等抗氧化食物。女性在經期來臨前一週時，也可以穿上彈性襪預防靜脈曲張。

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