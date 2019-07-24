醫病》全身無力想打「營養針」 醫師：不需要去迷信

2019-07-24 12:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名30歲年輕人發燒、咳嗽、全身無力到急診看診。在完成診查後，醫生建議年輕人口服藥物，多喝水、多休息，多加觀察即可。此時病人詢問醫師：「醫師，我可以打營養針嗎？」台大醫院新竹分院急診醫學部劉士宏醫師表示，其實臨床上並沒有「營養針」這個名詞，一般坊間所俗稱的營養針只是做為電解質來源的生理食鹽水或是葡萄糖液，混入少許維他命的靜脈輸液，並經由靜脈輸注方式，提供病人適當的營養，以維持正常的身體機能。

劉士宏說，臨床上針對無法進食的病人會使用「全靜脈營養溶液」，它的成份是胺基酸、脂肪、醣類、水分、維生素、礦物質及稀有元素等藥品，需要經由營養師評估，藥師再依醫師處方調劑，並視病人情況添加其他必要的營養成份。

無法進食的狀況例如：化療後持續嘔吐、腸阻塞、開刀後等。全靜脈營養溶液有不少使用上的限制及副作用，這類病人需要先建置一條中央靜脈導管；長期使用的話，需要留意可能有血栓、感染及代謝性併發症，如高血糖、低血糖、電解質異常、再餵食症候群及肝、腎功能異常等問題。

劉士宏表示，可以進食的病人，還是以口進食才能真正的攝取人體所需養分，必要時可以補充富含維生素B的營養補充飲品。至於其他身體不適的症狀，需要經由醫師評估後，醫師才會給予的症狀治療所需的藥物，民眾不需要去迷信所謂的「營養針」。

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