星宇航空首梯飛航員明年8月上線 第2梯10月赴美訓練

2019-07-24 11:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕由長榮航空前董事長張國煒領軍的星宇航空預計明年初正式開航。星宇航空今天表示，首梯培訓飛航員也已赴美受訓超過4個月，預計可在明年8月以副機師身分上線；而去年底展開第2梯培訓飛航員招募，獲選的14名學員將在近日參與職前說明會，正式取得星宇航空培訓飛航員資格，預計10月前往美國進行為期1年的飛航訓練。

星宇航空10架A321neo今年10月底開始陸續交機，2021年底起引進5架A350-900及12架A350-1000廣體機，其中A321neo及A350-1000皆為國內首次導入的最新機型。

星宇航空飛航員招募吸引超過千人申請，歷經半年的履歷篩選，從中挑選逾360名候選人進入甄試關卡，最後選出14名學員，將在今年10月赴美受訓1年，完成飛航訓練並取得商用飛行執照（CPL），返台後再進行為期半年的機型轉換訓練，通過航路考驗後，即可簽約成為星宇航空副機師。

星宇航空表示，首梯培訓飛航員也已赴美受訓超過4個月，學員穩紮穩打學習飛行理論及實務操作，不僅按進度執行首次的單飛任務，並可望在8月底前達成考取私人飛行執照（PPL）的里程碑，待取得商用飛行執照（CPL）且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年8月以副機師身分上線。

星宇航空表示，除了透過培訓飛航員計畫持續培育台灣飛航人才，飛航員團隊也逐步到位，目前已有逾10位機長報到，自訓飛航員的甄試作業則預計於本月底開始。

星宇航空董事長張國煒表示，民航機飛航員在專注飛行的同時，肩負數百位旅客的安全，希望我們的飛航員一定要有這樣的使命感，才是夠格的民航機師，也不辜負旅客對星宇航空的信任。

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