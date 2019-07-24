「因材網」抓到學習弱點 近40萬國中小學師生使用

2019-07-24 11:01

〔記者林曉雲／雲林報導〕12年國教新課綱上路，政府和民間均設有網路輔助教學平台，教育部今天在全國教育局長會議中報告，「因材網」去年3月上線，具備極佳的診斷測量工具，能更有效率地知道學生學習弱點，提供個人化學習路徑，協助改善學生學習與教師教學效能，累計至今年6月已有39萬4137名全國國中小學師生使用。

除了教育部因材網之外，國立台北教育大學校長張新仁也在會中報告「國民中小學課程與教學資源整合平台CTRN」，台北市大同區日新國小校長林裕勝則報告台北市科技中心、台北市酷課雲網路平台，民間則有均一教育平台等。

台北市教育局長曾燦金和台南市教育局長鄭新輝均發言，希望教育部能整合目前各輔助教學網路平台，方便師生使用。教育部長潘文忠回應表示，教育部將協調和統整數位教學資源，內容可共享。

教育部師資藝司長鄭淵全說明，「因材網」由教育學者、人工智慧專家、學科領域實務教師等共同參與，配合12年國教課綱及各版本教科書，分析數學和國語文1至9年級、自然3至6年級內容，完成3456個知識節點概念、2萬317題測驗題、2686個教學影片、100件互動式元件與2200件動態評量元件、317份教案，至今年6月底，共計2438學校、2萬1136名教師、1萬5382個班級、37萬3001名學生使用因材網。

教育部資科司長郭伯臣指出，因材網將AI導入學習中，針對不同學習進程，設定「數位檢核點」，並在教學影片中附加「線上隨堂考」，當影片播放至影片檢核點時，視窗會跳出問題，學生需回答問題，才能繼續觀看影片，進行後續學習，教師也能透過數據資料，檢視學生個別或普遍問題卡關處，再輔以個別指導或班級分組討論，有效提升教學及學習效能。

因材網涵蓋數學、自然與國語文，適用對象小一到國三，內容分成知識結構學習、智慧適性診斷、互動式學習與21世紀核心素養，未來還會開發1到12年國語、英語、數學、自然、社會、程式設計和運算思維等學科學習領域與素養導向等數位教材內容。

教育部也將於今年9月分批培訓22縣市專業講師，因材網可由教師申請，並替學生開帳號登入使用，因材網網址。

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