40歲近視急速惡化2300度 原來是這個原因！

2019-07-24 09:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕40歲的陳先生是越南華僑，母親與外祖父都有高度近視，他自小就因視網膜病變導致右眼幾乎全盲、左眼近視約500度，兩年前起左眼視力也惡化，經台北慈濟醫院眼科部主任徐維遠診斷為白內障引起的高度近視，4個月的時間裡左眼度數已從1000度增加到2300度，趕緊為陳先生進行人工水晶體置換術，挽救惡化的視力。

徐維遠說，水晶體位於虹膜與玻璃體間，可使光線折射聚焦，呈現清晰影像。當原本透明的水晶體，因疾病或退化變得混濁，導致視力模糊，就是白內障，在3C產品普及化的現代社會裡，白內障已經不再是專屬於老年人的疾病，近年來更有年輕化傾向，在眼科門診中，就有約5%是屬於年輕型白內障患者。

他指出，白內障的可能因子除了遺傳、外傷、老化外，500度以上的高度近視、青光眼、視網膜病變等眼部疾病也會對水晶體造成傷害，民眾在20歲之前，會因眼軸長度變化而增加近數度數；但若是20歲以後的成年人近視度數加深，則多為水晶體組織成分改變、混濁，導致光線折射角度增加，造成近視。

徐維遠說，像是陳先生左眼在手術後3天，近視度數已從2300度降至250度，閱讀距離從原本必須貼在電腦螢幕上才能勉強看到，進步至正常的距離閱讀，他提醒民眾，白內障是漸進式變化，且變化時間長達半年到一年，導致患者不易察覺視力有所退化，影響甚深；甚至意識到視力模糊，生活不便時，視力已降至0.1-0.2左右，所以20歲以上的民眾，如果近視度數顯著增加者，應考量罹患白內障的可能，需儘速就醫。

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