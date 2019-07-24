柳奇醫院奇憶學堂 懷舊歌聲喚幸福時光

2019-07-24 09:08

〔記者王涵平／台南報導〕「柳營奇憶學堂」邀請金曲歌王謝銘祐和麵包車樂團舉辦演唱會，失智長輩隨著台語懷念老歌舞動，沈浸過去美好青春時光。

柳營奇美醫院承辦失智社區服務據點，舉辦「奇憶幸福時光~憶起唱起來」懷舊演唱會，藉由療育樂曲，喚起長者與家人過往生活與歲月的共鳴。根據相關研究證實，懷舊治療對於失智長輩的認知功能促進、提升事物專注力及減少激躁不安行為有明顯的效果。

現場一首首熟悉的音樂，很久沒有機會或遺忘唱歌的長輩，開心地一起哼唱，連久未開口說話的阿嬤，也伴著音樂輕唱，讓身旁的女兒想起過去與家人共同度過的休閒時光，場面溫馨。

院方表示，音樂是很有用的媒介，可讓失智長輩的躁動、憂鬱與焦慮等行為與症狀得到改善。另外，台語老歌是台灣很重要的文化資產，陪伴許多在地長輩度過青壯年時的生活，與長輩戀愛、工作、親情等生命歷程有很深的連結。

失智人口逐漸攀升，柳奇配合長照2.0計畫的「奇憶學堂」，服務時間為每週一至週五上午8點至12點，活動內容豐富，包括藝術創作、園藝、音樂輔療、懷舊、體能訓練等多元化認知促進活動。針對照顧者（包含家屬及看護），定期辦理家屬照顧課程和支持團體活動，相關活動均免費，諮詢專線（06）6226999轉77146。

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