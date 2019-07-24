5養雞場飄臭縣府速撤照 枋寮鄉公所：立場自始廢照

2019-07-24 08:49

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉的樂樂養雞場因長期飄臭，今天立委黃國昌原定要從機場轉戰雞場，卻因屏東縣政府於接到公文的隔天就火速開罰後破局，枋寮鄉公所則重申立場是自始廢照。

枋寮鄉公所表示，樂樂等5間養雞場已於7月11日下午，在鄉長陳亞麟帶隊下親赴養雞場現勘，並依規定進行審查，經過歸納審查結果，於本週一函請縣政府就臚列的違規項目依畜牧法、水汙染防治法、廢棄物清理法及申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法等予以撤照。

屏東縣政府在週一下午收到公文後，週二下午就火速排定聯合會勘，對外說法是因為催促鄉公所已久，所以就待所陳報公文就會會勘，不過，時機點就在立委黃國昌大動作在臉書預告要於今天再度前來會勘的po文之前，大酸屏東縣政府「終於」有動作了，且「不會再發明什麼新的莫名其妙的藉口吧！」，引發諸如逃避、收割、不讓收割、虛晃一招等許多聯想。

屏縣府於昨天針對上開5場進行會勘複審作業，所發佈的新聞稿則已確認共用圍籬牆等行為，已達應合併計算飼養規模，將依相關法令開罰，後續如經按次處罰3次仍未改善者，將廢止及註銷其畜牧場登記證。對此，鄉長陳亞麟強調，該行為已明確違反畜牧法第8條第2項規定，應依此作為裁罰依據，且該等養雞場自103年迄今，已影響本鄉居民居住環境及造成民怨甚久，重申自始堅持應廢止其登記證的立場，他除將要求所內課室應依規定流程，讓行政程序完備，以利後續廢止作業能夠順利進行外，鄉公所祈請主管機關盡速辦理，以維護枋寮鄉民居住品質。

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