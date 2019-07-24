07/24 各報重點新聞一覽

2019-07-24 06:15

自由時報

利用出訪專機帶私菸 馬任內開始// 5年內 3288條暴增至9274條

國安局人員爆發利用總統出訪通關禮遇之便，挾帶九千餘條免稅菸入境醜聞，華航內部人員昨向媒體爆料，指這項陋習行之有年，從二○一四年馬英九擔任總統時的「聖宏專案」挾帶免稅菸品不到三百條逐年攀升，僅五年時間，此次蔡英文總統的「自由民主永續之旅」竟達九千餘條。

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75歲隆乳 A變C

高齡整形漸成風氣，高雄一位七十五歲婦女隆乳、圓了多年的愛美心願；不過醫師提醒手術風險也較高，建議找醫學中心或專業大醫院評估。高齡隆乳手術有麻醉及腫瘤存在等風險，坊間醫美診所多不願承接，高雄市一名七十五歲婆婆喪偶後失去人生目標，由於女兒將訂婚，想以好體態面見親友，被多家醫院拒絕後，找上高雄市大同醫院整形外科團隊，終於圓了豐胸夢想。

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血洗元朗 港議員：中聯辦幕後操盤

針對香港新界元朗地區二十一日晚間發生的疑似黑道人士暴打民眾事件，立法會民主派議員二十三日指出，此事正如滿清末期的「義和團」事件，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）在幕後指揮，找新界鄉事委員會和黑道勢力，以「保家衛族」為名遂行暴力，有策略地為香港帶來「恐怖統治」。

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聯合報

私菸風暴擴大！吳宗憲交出50人團購名單 貴婦團在列

國安人員利用總統蔡英文出訪，藉通關禮遇夾帶大量香菸入境案，台北地檢署認定，少校吳宗憲、張恒嘉是國安局菸品採購團前後任「總務」，多次藉公務車運輸私菸，涉貪汙、菸酒管理法等罪，因全案尚有華航聯絡窗口、實際購買人未到案，昨天向法院聲押禁見吳、張兩人獲准。

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

南韓政府廿三日指控俄羅斯軍機入侵南韓主張擁有主權的獨島（日本稱竹島）上空，侵犯南韓「領空」，稱這是俄國軍機首度入侵南韓領空；南韓戰機緊急升空，並兩度開火警告射擊。

中國時報

最後一把 禁衛軍幹票大的

國安特勤利用蔡英文總統出訪走私免稅菸，熟悉國安特勤人士指出，負責總統官邸維安的永和警衛室，應是認為蔡英文若不能連任，永和侍衛室就將解散，而這次蔡總統出訪，也是任內最後一次，因而把握最後一次團購機會玩把大的，玩過了頭，加上華航放水，才會觸法，把事情鬧得滿城風雨。

軍公教年改釋憲案 8月23日公布結果

攸關軍公教人員及其家庭生計的年改釋憲案，經憲法法庭辯論後，大法官會議昨決議在8月23日分成軍人、公務員及教師3案公布解釋結果，釋憲結果出爐後也將影響到目前繫屬台北高等行政法院的數萬件退休軍公教的行政訴訟結果，並可能牽動2020總統大選的選情。

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