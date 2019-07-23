推太陽能光電 鄭文燦：較桃市升格前成長23倍

2019-07-23 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦23日出席「台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成典禮」表示，市府配合中央政府綠能政策，積極推動再生能源發展，截至去年為止，桃園累計再生能源裝置容量達354.4兆瓦（MW），其中，台灣汽電共生、新光紡織及鑫盈能源共同攜手於新光紡織桃園大溪廠屋頂設置太陽光電系統，年預估發電量約可達到551萬4480度的綠電，可減少二氧化碳排放量517萬8620公斤，顯見桃園推動綠能產業的政策，已逐漸獲得成果。

鄭文燦指出，桃園市現今的太陽能光電的裝置容量，相較升格前成長約23倍，其總發電量佔北台灣第一名，以新光紡織桃園大溪廠太陽光電系統為例，其由鑫盈能源承租20年興建，建置費用約2億元，占地約5公頃，除了年發電量效益高之外，也有隔熱的效果，在施工上也確保整體廠房結構的穩定與安全，達到善盡企業綠能責任的目標。

鄭文燦提到，市府致力推動各項再生能源政策，包括公有房舍屋頂標租設置太陽光電、私有再生能源設備補助、綠能屋頂全民參與計畫等政策，同時實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，其中第25條規定轄內契約容量5000千瓦（KW）電力用戶須裝設10％以上的綠能設備或節能設備，總計納入約90家用電大戶，並有24家用電大戶已裝設綠能或節能設備。未來市府擬下修至800千瓦（KW）以上的用電大戶須裝設10％以上的綠能或節能設備，預計將有800家工廠被列為用電大戶。期盼藉由政策的調整，提高桃園綠能產業的比例，進而推動能源轉型。

該落成電廠建置在新光大溪前瞻園區新光紡織廠房屋頂，台灣汽電共生為電廠管理經營者，鑫盈能源負責太陽能電廠整體的設計規劃興建，總建置容量5MW，年預估的發電量以每戶每月約303度的用電估算，可提供1500戶家庭1年的用電量。包括新光紡織總廠長黃永鑫、友輝光電董事長吳東昇、台灣汽電共生董事長張明杰、立委呂玉玲、大溪區長陳嘉聰等人均出席落成典禮。

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