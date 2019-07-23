幫弱勢家庭脫貧 竹縣府這樣做

2019-07-23 23:43

［記者黃美珠／竹縣報導］不想當又老又窮的縣市，新竹縣積極透過教低收、或是中低收入戶家庭養成儲蓄的習慣，好幫這些經濟弱勢的家庭早日脫貧！

縣府表示，全縣低收人口共有1845戶、4435人，中低收入有1004戶、共3127人。新竹縣家戶貧窮率是1.46%，雖低於全國平均比例2.97%，但縣長楊文科希望早日幫他們脫離貧窮。

縣府社會處依衛福部「協助積極自立脫離貧窮實施辦法」，擬定以「閃耀青春‧家庭夢想啟飛」為名的今年度脫貧方案，結合勞工和教育兩處，計畫扶助150戶次，優先鎖定當中有高中（職）、大學以上在學子女者的弱勢家庭，希望透過理財課程的引導、和合作的民間企業培訓，讓這些弱勢家庭的青少年早一點有良好的理財觀念、職業技巧，累積起人力資本和資產，早日經濟自立。

整個計畫將投入350萬預算，以3年為期執行，每年預計服務至少50戶次，策略有：教育投資、資產累積、社會參與、就業自立。

縣府會先審查選出：設籍在新竹縣、戶內有高中職或大學在學生，但非空大、進修學校非應屆畢業生、或是在職班、學分班、遠距教學等的學生。另，或經社工推薦者也能參加。

獲選的青少年學子跟家長以戶為單位，邊上課學習理財相關知識，也要邊養成儲蓄的習慣。每戶只要每個月都儲蓄到一定的金額，縣府就給予獎勵金獎勵，年終再依其「自存總額」給予一定比例的提撥獎勵。

第1年就算經濟困頓到每個月都沒錢可存者，只要配合方案進行，並按月繳交家庭帳務表等「家庭作業」，就算沒有儲蓄，第1年也有縣府年終5000元的鼓勵，希望這樣的家庭能不要氣餒，期許來年經由第1年所習得的知識讓自己家庭可以邁入「每月有錢存」的一群。

除了鼓勵儲蓄，這個計畫也希望參與者學會如何合理支出、控管財務，所以縣府對於每月的「自存額」另有設限，以防企圖贏得高額獎勵金的家庭，面對金錢只進不出，以訓練他們管理收支的能力。

該處表示，這個計畫今年9月上路，預計2022年9月結束。成效良好的家庭，3年下來至少可以存39萬，成效最差的也可望有9萬元的儲蓄金。

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