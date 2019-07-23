幫弱勢家庭脫貧 竹縣府這樣做

［記者黃美珠／竹縣報導］不想當又老又窮的縣市，新竹縣積極透過教低收、或是中低收入戶家庭養成儲蓄的習慣，好幫這些經濟弱勢的家庭早日脫貧！
縣府表示，全縣低收人口共有1845戶、4435人，中低收入有1004戶、共3127人。新竹縣家戶貧窮率是1.46%，雖低於全國平均比例2.97%，但縣長楊文科希望早日幫他們脫離貧窮。
縣府社會處依衛福部「協助積極自立脫離貧窮實施辦法」，擬定以「閃耀青春‧家庭夢想啟飛」為名的今年度脫貧方案，結合勞工和教育兩處，計畫扶助150戶次，優先鎖定當中有高中（職）、大學以上在學子女者的弱勢家庭，希望透過理財課程的引導、和合作的民間企業培訓，讓這些弱勢家庭的青少年早一點有良好的理財觀念、職業技巧，累積起人力資本和資產，早日經濟自立。
整個計畫將投入350萬預算，以3年為期執行，每年預計服務至少50戶次，策略有：教育投資、資產累積、社會參與、就業自立。
縣府會先審查選出：設籍在新竹縣、戶內有高中職或大學在學生，但非空大、進修學校非應屆畢業生、或是在職班、學分班、遠距教學等的學生。另，或經社工推薦者也能參加。
獲選的青少年學子跟家長以戶為單位，邊上課學習理財相關知識，也要邊養成儲蓄的習慣。每戶只要每個月都儲蓄到一定的金額，縣府就給予獎勵金獎勵，年終再依其「自存總額」給予一定比例的提撥獎勵。
第1年就算經濟困頓到每個月都沒錢可存者，只要配合方案進行，並按月繳交家庭帳務表等「家庭作業」，就算沒有儲蓄，第1年也有縣府年終5000元的鼓勵，希望這樣的家庭能不要氣餒，期許來年經由第1年所習得的知識讓自己家庭可以邁入「每月有錢存」的一群。
除了鼓勵儲蓄，這個計畫也希望參與者學會如何合理支出、控管財務，所以縣府對於每月的「自存額」另有設限，以防企圖贏得高額獎勵金的家庭，面對金錢只進不出，以訓練他們管理收支的能力。
該處表示，這個計畫今年9月上路，預計2022年9月結束。成效良好的家庭，3年下來至少可以存39萬，成效最差的也可望有9萬元的儲蓄金。
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新竹縣政府積極想要幫助家有在學高中職以上學生的低收或是中低收家庭脫貧，擬定3年的計畫，想要透過指導他們如何學會儲蓄、理財而學會經濟自立。圖為新竹縣中低收入戶的張小弟，因為相依為命的父親猝逝而形單影隻。（資料照）