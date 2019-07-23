女兒出嫁、父親淚崩 網友也鼻酸

2019-07-23 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕許多人說女兒是父親上輩子的情人，很多父親在女兒出嫁的那一天都會忍不住落下男兒淚，有網友在臉書po出1張照片，照片中的父親坐在沙發上情緒激動，他出嫁的女兒則淚眼汪汪的望著他，該貼文po出4個小時便吸引了3.3萬網友點讚，許多網友也深受感動，表示如果自己在現場也會忍不住流淚。

該網友今日晚間5點在臉書「爆廢公社」po出1張照片，照片中是新娘正在向父母拜別的過程，新娘淚眼婆娑地站在父親面前，父親則情緒激動以手臂掩面，坐在沙發上痛哭，原po在貼文中表示「人家說，女鵝（兒）是爸爸上輩子的情人，第一次看到爸爸崩潰，讓我不知所措」。

網友看見貼文後紛紛留言「儲值了幾百萬的帳號，一夕之間要過戶給別人，以後只能在家單機online」、「這個有誇張到，但是好有愛啊」、「我懂，現在看這樣又想到當時，又想哭了」、「雖然覺得爸爸很可愛，但放大照片、看著爸爸，鼻頭一陣酸啊！不捨啊！」，也有其他網友分享自己的經驗「我爸也是趴在牆上哭，人生長那麼大第一次看爸爸哭 我整個不知所措，原來爸爸這麼疼愛我！因為他從來不說也不表現」、「我結婚時，還沒拜別父母，我爸就坐在我對面 ，我就爆哭了...然後他也跟著哭 哈哈哈哈哈」、「我光交男朋友我爸就喝醉跟旁邊的人哀說：『我女兒教男朋友了啦，我怎麼辦辣（啦）』」、「我大姐嫁的時候我爸也是躲在廁所哭到不敢出來」、

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