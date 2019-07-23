中捷試車噪音嚇人 民代怒批把台中當偏鄉

2019-07-23 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線7月展開機電系統試營運驗證，模擬實際營運、不間斷試車，松竹站、舊社站、北屯機場等沿線居民投訴，每天從早到晚被電聯車高頻磨軌聲，吵到抓狂，北捷、中捷指音量測試最高音量72.9分貝符合規定，但民代現場會勘測量高達87分貝，質疑中捷不裝膠輪卻裝鋼輪，而且不做隔音牆，是把台中當偏鄉嗎？

中捷機廠至松竹站、舊社站的電車運行時產生巨大噪音，市民投訴不斷，北屯軍功里長黃銘河指附近居民被吵到要吃安眠藥；舊社里長蘇振輝與附近大樓住戶更抱怨，中捷不只模擬運行時間也吵，連清晨4、5點、半夜1、2點才發出高頻磨軌聲。

立委沈智慧、市議員沈佑蓮指出，中捷、北捷都說本月已在松竹站附近的投訴戶做24小時測試音量，小時均能音量、及平均最大音量分均符合陸上運輸系統噪音管制音量標準，但測站地點是4樓的別墅距軌道約2、3百公尺且靠近電車上坡處，噪音小很多，但是電車下坡時卻是最吵，尤其靠近電車上坡軌道約250公尺的22樓高樓社區聽到噪音更吵得嚇人。

沈智慧說，北捷文湖高架線採膠輪設，但是中捷卻是鋼輪，而且北捷早就知道該處是十二期重畫區及北屯機場捷運機場捷運專區，卻以當年設計時沿線並沒有住戶為由，未全線設置隔音牆，質疑「是把台中當偏鄉嗎？」

沈佑蓮指在1年多前發現捷運採鋼軌設計一定會有噪音問題，也要求市府務必解決，現在都沒有解決，怒斥台中捷運處處長黃國書沒有作為。

北捷運工程局副處長劉安德回應，台北、台中捷運設計標準都相同，可能現場空曠顯得噪音大，之前也針對軌道加強潤滑改善，未來也會設置隔音牆、吸音板、磨軌道改善或降速解決噪音問題，明年通車前一定改善。黃國書則表示，除了試營運時間，其他時間噪音可能電車巡軌時出，未來錢 找出噪音源改善，22日是廠商測試連續７日最後一天，之後機電測試後，將交給台中市府再做營運測試。

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