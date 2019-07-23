阿里山公路坍方傍晚搶通 單線雙向管制

2019-07-23 17:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台18線阿里山公路36.6公里處（番路鄉觸口、公田段）下午因坍方交通中斷，經積極清除巨石與落石，終在傍晚5時許搶通，管制雙向單線通行，由於山區仍持續下雨，公路單位呼籲非必要不要山上，如要上山請注意安全。

台18線36.6公里處是在今天下午3時50分許發生坍方事件，大量落石覆蓋整個路面，致交通中斷無法通行，阿里山工務段獲報立即調派大型機具前往清除，但因其中有顆巨石，費了一番功夫才擊碎處理完畢，搶通管制單線通車。

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