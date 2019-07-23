新知》小動物二合一影像儀器 可望加速新藥研發

2019-07-23 20:05

〔記者林惠琴／台北報導〕實驗動物影像分析技術新突破！陽明大學、台北榮總合作團隊將全台第一部、市值超過1億元的「小動物正子暨核磁共振像儀」，是小動物可用的正子與磁振二合一影像儀器，運用於分析實驗動物影像，可望加速新藥研發流程，並降低研發經費，造福病人。

陽明大學腦科學研究中心主任、北榮神經醫學中心主任王署君表示，目前正子攝影、核磁共振被廣泛應用在人類的腦神經疾病、癌症篩檢，高解析度影像有助於迅速、確實的診斷。

王署君指出，動物實驗是新藥與生物技術研發的基礎，在沒有醫療影像儀器的時代，最困難的是即時性取得實驗結果，了解新藥對於病灶的影響，以及評估對於其他健康組織的副作用，甚至可能因此必須犧牲實驗動物。

不過，王署君說明，現在有小動物可用的正子與磁振二合一影像儀器，可非侵入性，並即時性地觀察到小動物對於新藥反應，以立即修正、改善，減少試誤成本，並大量降低小動物犧牲數量，更有助於加速藥物研發流程，估計可以縮短3分之1新藥研發時間、減少4分之1研發經費。

陽明大學神經科學研究所教授林慶波說明，現該儀器裝置於北榮的核子醫學部，主要是因為北榮配置有國家級醫用迴旋加速器，可在地提供合成放射性藥物，免去運輸不便，以利研究，目前也是唯一的亞洲示範中心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法