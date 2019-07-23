「大暑」插秧 文德國小學童汗滴禾下土：好辛苦哦

2019-07-23 19:43

〔記者湯世名／彰化報導〕今天是24節氣中的「大暑」，彰化縣芬園鄉文德國小數十名學童今天捲起衣袖，頂著大太陽下田插秧體驗一日農夫。小朋友們都說，腳陷在爛泥巴裡很難拔出來，真難想像以前沒有機器的幫忙時，農夫要一株一株的種是怎麼完成的，真的好辛苦！

適逢芬園鄉2期稻作的插秧時期，今天芬園鄉農會四健會本著推廣食農教育的精神，指導位於八卦山上的文德國小學生，到山下來體驗一日農夫的插秧活動，除了讓位處山上，本來就較少體驗稻作種植過程的學生，能夠瞭解平日所吃的稻米是怎麼種植的，也讓小朋友們體驗農夫在烈日下辛勤工作的辛苦，讓他們瞭解到「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」的意思。

芬園鄉農會透過推廣部主任林貴秋的帶領，並邀請芬園鄉傑出青農莊登傑來指導文德國小的小朋友們如何插秧，是很好的食農教育。林貴秋說，芬園鄉擁有良好的水質，因此，灌溉種植出來的稻米，品質非常的良好，也製作成米粉的加工製品，成為芬園在地特產，透過食農教育讓山上文德國小的小朋友來體驗稻米種植，非常的有意義。

文德國小四年級學生顏歆霓說，第一次體驗種稻，腳陷在爛泥巴裡很難拔出來。而學生謝丞鈞則在插秧的過程中，重心不穩的跌坐在田裡，全身都是爛泥，他說：「只有自己親自體驗過才知道種田的辛苦，我一定要好好珍惜我吃的每一口飯」。

校長李政穎說，每年都會帶領學生到山下的農田，讓學生體驗一日農夫，最主要是因為山上的孩子真的比較少接觸到稻作，再者，也要讓小朋友們知道他們所吃到的每一種食材，都是得來不易的，要學會感恩。也很感謝芬園鄉農會、四健會對學校推展食農教育的支持，讓食農教育從小扎根，相信今天一日農夫的體驗，對學生的印象一定會很深刻的。

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