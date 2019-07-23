中龍鋼鐵「數學好好玩趣味營」 旁聽家長也下場同樂

2019-07-23 20:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中龍鋼鐵公司今年暑假首次為龍井區的國中小學生舉辦了4場「2019數學好好玩趣味營」，一開放報名就秒殺，中龍鋼鐵說，若成效良好，未來考慮開辦更多寓教於樂學習活動或親子活動，以服務更多龍井當地及大台中民眾。

很多家長擔心暑假時，小朋友無所事事，只會玩手機，中龍鋼鐵公司為回饋龍井區民眾，在13及20日兩天在龍井區公所各舉辦二場「2019數學好好玩趣味營」，共有120小朋友參與活動。

數學趣味營主要透過動手操作、競賽趣味的生動方式及道具，由老師帶領小五、小六及國一的同學們克服數學恐懼，進而喜歡數學、愛上數學。

中龍鋼鐵副總經理黃一中說，這次首次在暑假期間推出「數學好好玩趣味營」，透過營隊的方式，希望能讓小朋友在零壓力、輕鬆快樂的場景和氛圍之下，培養對數學的興趣。

「數學好好玩趣味營」特地邀請多位專業老師帶來了「骰子遇到疊疊樂」、「數學藏在玩具中」、「數戰棋」、「終極密碼」等多場體驗課。

活動利用小組競賽方式，化解小朋友們對數學的抗拒或恐懼，奠立學習數學的意願與動力，以及培養主動探索問題的能力，同時透過理解抽象難懂的數學問題，來體會感受數學的奧妙和邏輯。

在活動過程中，許多在場等候或旁聽的家長也忍不住下場，跟孩子一塊討論及解題。

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